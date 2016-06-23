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العبادى يؤكد على ضرورة وحدة العراق خلال عملية نقل الصلاحيات

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العبادى يؤكد على ضرورة وحدة العراق خلال عملية نقل الصلاحيات العبادى يؤكد على ضرورة وحدة العراق خلال عملية نقل الصلاحيات
أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، ضرورة الحرص والحفاظ على وحدة العراق خلال عملية نقل الصلاحيات من المركز إلى المحافظات، مضيفا أن نقل الصلاحيات عملية ليست سهلة، وأن هناك اختلاف بالرؤى حول ما يتم نقله، فالمسؤولية تضامنية واحدة، ونجاح المحافظات نجاح للحكومة، ونجاح هو نجاح للمحافظات.

جاء ذلك خلال رئاسة العبادى للاجتماع الدورى الحادى عشر للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، الذى عقد فى النجف جنوبى العراق مساء أمس.

ولفت العبادى خلال الاجتماع إلى أن الانتصارات التى تحققت فى الفلوجة على تنظيم داعش تمثل فخرا للعراقيين، وأنها أبرزت توحد العراقيين فالجميع يقاتل من أجل بلده ومقدساته. وتابع "مصيرنا مشترك والتهديد والتحدى الأمنى والاقتصادى والمالى واحد، واستطعنا السير بالعراق على الرغم من هذه التحديات، وحررنا الأراضى وتجاوزنا العديد من الأزمات".

وشدد على أن إدارة المال العام بالطرق الصحيحة مهم جدا، وأنه برغم الأزمة تمكنت الحكومة من المضى فى تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم توفير الكهرباء لمحافظة البصرة 24 ساعة يوميا.
>وخلال اجتماعه مع شيوخ عشائر النجف، قال العبادى إن داعش مشروع خارجي، ولكن العراق بتضحياته أجهض المشروع، وأن هناك دواعش فى السياسة والإعلام، مؤكدا أنه لن يتراجع عن الإصلاحات ومحاربة الفساد.

وتابع إننا سنحاسب كل من قتل العراقيين، وسفك الدماء ونواصل تحرير الأراضى وإعادة الخدمات والاستقرار للمناطق المحررة من قبضة داعش، منوها إلى توصيات المرجع الأعلى لشيعة العراق على السيستانى للمقاتلين بضرورة حفظ الأرواح والممتلكات.
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مصر 365

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