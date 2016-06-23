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رسميا.. الحكومة تطعن على حكم القضاء الإدارى بشأن "تيران وصنافير"

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رسميا.. الحكومة تطعن على حكم القضاء الإدارى بشأن "تيران وصنافير" رسميا.. الحكومة تطعن على حكم القضاء الإدارى بشأن "تيران وصنافير"
أقام المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، خالد على، وعلى أيوب المحامى، ومالك عدلى، المحامون، و179 آخرين.

- القضاء الإدارى يقضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية واستمرار تبعية "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.. خالد على: الحكم تاريخى وللحكومة حق الاستئناف.. و"قضايا الدولة" تطعن

- بالصور.. القضاء الإداري يقضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية

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مصر 365

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