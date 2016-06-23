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محمد بن راشد يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع

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محمد بن راشد يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع محمد بن راشد يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع

  أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء - رعاه الله - بصفته حاكما لإمارة دبي قرارا بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع.

    ونص القرار رقم 10لسنة 2016 على أن يشكل مجلس أمناء الجائزة برئاسة معالي ضاحي خلفان تميم وعضوية كل من ..  سعادة خميس مطر المزينة نائبا للرئيس وسعادة أحمد محمد بن حميدان وسعادة محمد سعيد المري وسعادة أحمد حمدان بن دلموك والدكتور منصور بن عبيد الشيخ إضافة إلى عضوية ممثل عن كل من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وبلدية دبي وهيئة الصحة وهيئة تنمية المجتمع وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

    ووفقا للقرار تتم تسمية ممثلي الجهات الممثلة في مجلس أمناء الجائزة من قبل مسؤوليها على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
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