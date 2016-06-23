بعد تدخل رئيس الوزراء.. الصحة: انتهاء إضراب العاملين بالإسعاف

كتب – مراسل «ONA»

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، انتهاء إضراب العاملين بمرفق الإسعاف بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك بعد تدخل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتكليف وزير المالية بصرف جزء من مستحقاتهم المالية اليوم الخميس، على أن تصرف كامل مستحقاتهم المالية الاسبوع المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد ، أن تأخر وزارة المالية بارسال الاعتمادات المالية للعاملين بالإسعاف بقيمة 120 مليون جنيها كانت وراء الأضراب.

جدير بالذكر أن العشرات من العاملين بمرفقى اسعاف الفيوم والجيزة قد قاموا امس الاربعاء بالاضراب عن العمل وذلك لتأخر صرف مستحقاتهم المالية، وهددوا بسحب سيارارت الاسعاف بالطرق والوحدات والدخول فى اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم.