أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الصحة: تخصيص ٢٠ مليون جنيه من المالية للتأمين الصحي على الفلاحين

Google+ Print
الصحة: تخصيص ٢٠ مليون جنيه من المالية للتأمين الصحي على الفلاحين الصحة: تخصيص ٢٠ مليون جنيه من المالية للتأمين الصحي على الفلاحين

أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة

 كتب – مراسل «ONA»

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص 20 مليون جنيه بشكل مبدئ من وزارة المالية لمشروع التأمين الصحى على الفلاحين وذلك بعد الحصر النهائى للفلاحين المستحقين للتأمين الصحى والذى بلغ 343 ألف حالة من إجمالى 500 ألف تقدموا للحصول على الخدمة.

وأوضح الدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى أن وزارة الزراعة منوط بها تحصيل اشتراكات التأمين الصحى من الفلاحين والتى تبلغ 120 جنيها لكل فلاح فضلا عن 2 %من حصيلة خدمات الجمعيات الزراعيه مشيرا الى أن هيئة التأمين الصحى تنتظر إرسال وزارة الزراعة لاجمالى اشتراكات الفلاحين الذين تم حصرهم للبدء فى طبع بطاقات التأمين الصحى للمشتركين وتقديم الخدمة فعليا لهم حيث تم إرسال خطاب لوزارة الزراعة ﻹفادتها بذلك.

ومن جانبه قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن تطبيق نظام التأمين الصحى على الفلاحين يعتبر خطوة هامة فى طريق تطبيق التامين الصحى الشامل الجديد ، والذى سيشمل تحت مظلته الكثير من الفئات الغير قادرة .

وأضاف بأن هذا النظام هو نظام تكافلي يقضى بدفع إجمالى المبلغ عن الفلاحين الذين تم حصرهم والمستحقين لأن يشملهم القرار قبل بدء تنفيذ القانون فعليا منوها الى أن خزانة الدولة تتحمل 200 جنيها عن كل فلاح.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا