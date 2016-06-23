الصحة: تخصيص ٢٠ مليون جنيه من المالية للتأمين الصحي على الفلاحين

كتب – مراسل «ONA»

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص 20 مليون جنيه بشكل مبدئ من وزارة المالية لمشروع التأمين الصحى على الفلاحين وذلك بعد الحصر النهائى للفلاحين المستحقين للتأمين الصحى والذى بلغ 343 ألف حالة من إجمالى 500 ألف تقدموا للحصول على الخدمة.

وأوضح الدكتور على حجازى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى أن وزارة الزراعة منوط بها تحصيل اشتراكات التأمين الصحى من الفلاحين والتى تبلغ 120 جنيها لكل فلاح فضلا عن 2 %من حصيلة خدمات الجمعيات الزراعيه مشيرا الى أن هيئة التأمين الصحى تنتظر إرسال وزارة الزراعة لاجمالى اشتراكات الفلاحين الذين تم حصرهم للبدء فى طبع بطاقات التأمين الصحى للمشتركين وتقديم الخدمة فعليا لهم حيث تم إرسال خطاب لوزارة الزراعة ﻹفادتها بذلك.

ومن جانبه قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن تطبيق نظام التأمين الصحى على الفلاحين يعتبر خطوة هامة فى طريق تطبيق التامين الصحى الشامل الجديد ، والذى سيشمل تحت مظلته الكثير من الفئات الغير قادرة .

وأضاف بأن هذا النظام هو نظام تكافلي يقضى بدفع إجمالى المبلغ عن الفلاحين الذين تم حصرهم والمستحقين لأن يشملهم القرار قبل بدء تنفيذ القانون فعليا منوها الى أن خزانة الدولة تتحمل 200 جنيها عن كل فلاح.