الأرصاد: طقس غد شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا والعظمى بالقاهرة 39

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن غدا الجمعة يستمر الطقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما عن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 39

>الإسكندرية 26 31

>مطروح 22 30

>بورسعيد 25 32

>دمياط 22 31

>بلطيم 24 33

>الإسماعيلية 24 39

>السويس 26 40

>العريش 23 34

>نخل 18 39

>طابا 22 40

>الطور 25 36

>مرسى علم 29 40

>الغردقة 31 42

>شرم الشيخ 32 41

>رفح 23 33

>كاترين 19 34

>سيوة 24 39

>المنيا 24 40

>الفيوم 24 40

>رأس سدر 26 40

>أبوسمبل 27 42

>وسط الدلتا 25 39

>أسيوط 25 39

>سوهاج 26 41

>الأقصر 28 44

>أسوان 29 44

>شلاتين 28 41

>حلايب 28 38

>الوادى الجديد 28 41

>قنا 27 43

>نويبع 29 41

>السلوم 22 36

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 44

>المدينة 30 44

>الرياض 31 43

>المنامة 31 38

>أبوظبى 30 44

>الدوحة 32 42

>الكويت 31 48

>دمشق 20 42

>بيروت 24 33

>عمان 24 37

>القدس 22 32

>غزة 24 32

>بغداد 30 46

>مسقط 31 36

>صنعاء 18 30

>الخرطوم 30 41

>طرابلس 18 29

>تونس 21 32

>الجزائر 16 30

>الرباط 18 26

>نواكشوط 20 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 15 30

>اسطنبول 24 32

>اسلام اباد 26 39

>نيودلهى 29 39

>جاكرتا 24 31

>بكين 22 33

>كوالامبور 25 33

>طوكيو 21 26

>أثينا 26 34

>روما 21 30

>باريس 18 22

>مدريد 17 33

>برلين 19 34

>لندن 14 20

>مونتريال 13 26

>موسكو 16 25

>نيويورك 21 29

>واشنطن 22 30

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة