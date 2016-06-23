أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: طقس غد شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا والعظمى بالقاهرة 39

Google+ Print
الأرصاد: طقس غد شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا والعظمى بالقاهرة 39 الأرصاد: طقس غد شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا والعظمى بالقاهرة 39
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن غدا الجمعة يستمر الطقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما عن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 25 39
>الإسكندرية 26 31
>مطروح 22 30
>بورسعيد 25 32
>دمياط 22 31
>بلطيم 24 33
>الإسماعيلية 24 39
>السويس 26 40
>العريش 23 34
>نخل 18 39
>طابا 22 40
>الطور 25 36
>مرسى علم 29 40
>الغردقة 31 42
>شرم الشيخ 32 41
>رفح 23 33
>كاترين 19 34
>سيوة 24 39
>المنيا 24 40
>الفيوم 24 40
>رأس سدر 26 40
>أبوسمبل 27 42
>وسط الدلتا 25 39
>أسيوط 25 39
>سوهاج 26 41
>الأقصر 28 44
>أسوان 29 44
>شلاتين 28 41
>حلايب 28 38
>الوادى الجديد 28 41
>قنا 27 43
>نويبع 29 41
>السلوم 22 36

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 44
>المدينة 30 44
>الرياض 31 43
>المنامة 31 38
>أبوظبى 30 44
>الدوحة 32 42
>الكويت 31 48
>دمشق 20 42
>بيروت 24 33
>عمان 24 37
>القدس 22 32
>غزة 24 32
>بغداد 30 46
>مسقط 31 36
>صنعاء 18 30
>الخرطوم 30 41
>طرابلس 18 29
>تونس 21 32
>الجزائر 16 30
>الرباط 18 26
>نواكشوط 20 28

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 15 30
>اسطنبول 24 32
>اسلام اباد 26 39
>نيودلهى 29 39
>جاكرتا 24 31
>بكين 22 33
>كوالامبور 25 33
>طوكيو 21 26
>أثينا 26 34
>روما 21 30
>باريس 18 22
>مدريد 17 33
>برلين 19 34
>لندن 14 20
>مونتريال 13 26
>موسكو 16 25
>نيويورك 21 29
>واشنطن 22 30

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر