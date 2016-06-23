"الجيزة" تحدد 200 درجة للقبول بالثانوى العام و150 درجة للتجارة

اعتمد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، درجة القبول للثانوى العام على مستوى المحافظة والتى تحددت 200 درجة كحد أدنى، كما تم اعتماد درجات القبول بمدارس التعليم الفنى الصناعى والزراعى والتجارى والفندقى للعام الدراسى المقبل .

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم قبول 61719 طالب بالثانوى العام و 9130 بالمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات والدولية، مضيفة أنه تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام الخاص عربى وفصول خدمات 150 درجة .

وأوضحت، أنه بالنسبة للتعليم الصناعى تقرر أن تكون درجة القبول بمدرسة طباعة إمبابة الثانوية الصناعية بنين وطباعة الهرم نظام 3 سنوات 200 درجة وإمبابة الثانوية الصناعية بنين، وطلعت حرب بنين والجيزة الكهربية 177 درجة، والميدان الصناعية بنات، والجيزة الصناعية بنات 180 درجة، والحوامدية الصناعية بنات، ونكلا الصناعية والهرم الصناعية بنات والبدرشين الصناعية بنين، وناصر الصناعية بنين وفصول نظامى ملحقة بالحوامدية تعليم مزدوج 173 درجة وأبو رواش الصناعية ووردان وأبو غالب والمنوات الصناعية بنات، والبدرشين الصناعية بنات والصف بنين، والعياط بنات 168 درجة والصف بنات، وطهما بنين ، وأطفيح بنين والكداية، والقبابات الصناعية 164 درجة، وأطفيح بنات 160 درجة، والباويطى بنين 151 درجة والمناجم بنين 150 درجة والبرمبل الفنية الصناعية المتقدمة 208 درجة ومدرسة 6 أكتوبر الصناعية التجريبية للتكنولوجيا نظام 5 سنوات 220 درجة .

وفيما يتعلق بالتعليم الزراعى تقرر أن تكون درجة القبول بمدرسة الجيزة الثانوية الزراعية 168 درجة والثانوية الزراعية المهنية 163 درجة وأطفيح الثانوية الزراعية وطهما الثانوية الزراعية وأبوغالب الثانوية الزراعية 152 درجة والثانوية الزراعية بالواحات البحرية 150 درجة .

أما عن التعليم التجارى والفندقى ، فقد تقرر أن تكون درجة القبول بمدرسة الهرم الفندقى الرسمية نظام 3 سنوات 200 درجة والجيزة الفنية المتقدمة نظام 5 سنوات 200 درجة و 6أكتوبر الفندقية المتقدمة 185 درجة والشيخ زايد الفندقية التجريبية والهرم الفندقية المهنية 175 درجة والصف الفنية المتقدمة 160 درجة والمدارس الفنية التجارية نظام 3 سنوات بـــ " الهرم والعمرانية وشمال وأوسيم ومنشأة القناطر " 165 درجة والمدارس الفنية التجارية بـــ " الحوامدية والبدرشين والعياط وأطفيح 157 درجة والباويطى التجارية المشتركة بالواحات البحرية 150 درجة ومدارس التعليم الخاص " تجارى وفندقى 150 درجة وفصول خدمات تعليم تجارى 150 درجة .

مدير تعليم القاهرة تقترح تحديد 230 درجة للقبول بالثانوية العامة بالمحافظة

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