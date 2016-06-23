الري: تنفيذ أعمال بقيمة 57 مليون جنيه بمصر العليا

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلا حول إنجازات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والتي تهدف إلى حماية الزمامات المنزرعة وزيادة انتاجيتها والحفاظ على خصوبة التربة الزراعية بمختلف المحافظات وتوفير مقننات مائية تسهم في مواجهة الطلب على المياه .

وقال عبد العاطى في بيانٍ له، الخميس، إنَّ الإدارة المركزية لإقليم صرف مصر العليا قامت خلال العام الحالي 2016 تنفيذ أعمال بقيمة 57 مليون جنيه اشتملت إنهاء تغطية جزء من مصرف «ببلاو من ك 3,65 حتى ك 4,250 بطول 600م بتكلفة تقدر بنحو 2,8 مليون جنيه».

وتابع:” تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى لمنطقة مكرم والديوان (أ-2) زمام 2500 فدان بتكلفة تقدر بنحو 5,4 مليون جنيه، كما جاري تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى لمنطقة مكرم والديوان(ب) زمام 2200 فدان بتكلفة تقدر بنحو 6 مليون جنيه.

من جانبه، أفاد المهندس عبد الغني شومان، رئيس الهيئة بأن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تقوم حالياً بتنفيذ حزمة من المشروعات تشمل تنفيذ أعمال إحلال وتجديد كوبرى خرسانه مسلحة على مصرف التوادر ك 1,400 وتكسيات دبش على مصرف بكرى من المصب إلى ك 0,200 بطول 200م بتكلفة تقدر بنحو 1,39 مليون جنيه.

أضاف يجري تنفيذ أعمال إنشاء شبكة الصرف المغطى لمنطقة الزنار الثالثة (ب-2) زمام 1800 فدان بتكلفة تقدر بنحو 4,9 مليون جنيه، كما جارى تنفيذ أعمال إجلال وتجديد شبكة الصرف المغطى لمنطقة أخميم القبلى (أ-1) زمام 2100 فدان بتكلفة تقدر بنحو 6,3 مليون جنيه.