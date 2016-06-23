محافظ أسيوط : نهتم بالقرى الكبرى للنهوض بمستوى المعيشة والخدمات

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط ، على الإهتمام الذى تولته المحافظة للقرى، من أجل النهوض بمستوى الخدمات، بها مشيرًا إلى التقدم الذى تم تحقيقه بهذه القرى، على المستوى العام من خدمات ومرافق وغيرها خلال الفترة الأخيرة.

> وأوضح بدري، محمد رئيس مركز ومدينة القوصية، إنه تم رفع 268 طن قمامة ومخلفات، من قرية المنشأة الكبرى فضلاً عن الموافقة، على توصيل 28 طلب مياه و38 طلب إناره بالقرية.

> وأضاف بدري إنة تم تنفيذ 15 قرار أملاك دولة، و25 محضر تنظيم، وتم تنفيذ 6 قرارات إزالة تنظيم ، كما تم تمهيد الطرق فى دائرة الوحدة المحلية، وتم مسح المطبات ورفع المخلفات، وتحرير 6 محاضر طرق وبيئة للمخالفين.

> كما تم تركيب 15 لمبة “32 وات” و250 كشاف بقرية المنشأة الكبرى، بالإضافة إلى تحصيل 11 ألف و463 جنية من إسكان الأسر الأولى بالرعاية، و21 ألف و946 جنيه و506 جنية من الإسكان الإقتصادي، و1584 من الأراضى أملاك الدولة الزراعية، من أراضى أملاك الدولة المبانى والجبانات ، و17 ألف جنية توريد صندوق النظافة.

> وفي قرية مير تم تحرير 20 محضر تنظيم، و تنفيذ 12 قرار إزالة تنظيم ، وتركيب 200 كشاف فى الشوارع الرئيسية للقرية، كما تم تحصيل 1300 جنيه مصاريف إزالة، وتم 35 ألف و700 جنية، من قرية مير الجديدة و36 ألف جنيه رسوم نظافة، وتم رفع 280 طن من قرية فزارة.

> بالإضافة إلى الموافقة على 32 طلب مياه و33 طلب إنارة وتم الموافقة على 19 طلب مياه بقرية بنى قرة و36 طلب إنارة.