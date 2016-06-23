المركزي للتعبئة والإحصاء: تراجع الرقم القياسي للصناعات التحويلية بنسبة 16.5%

أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية (بدون الزيت الخام و المنتجات البترولية) تراجع 115.00 خلال شهر أبريل 2016 (أولي) مقابل 137.73 خلال شهر مارس (نهائى) بنسبة انخفاض 16.5%

وأوضح الإحصاء اليوم الخميس، في البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر أبريل 2016 – أن الرقم القياسي لصناعة المشروبات انخفض ليسجل 41.80 مقابل 135.22 فى الشهر السابق عليه بنسبة انخفاض 69.1% بسبب تزايد الإنتاج خلال الفترات السابقة وتراكم المخزون.

وأضاف أن الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية انخفض فى ابريل لتبلغ 105.21 مقابل 148.56 في شهر مارس بنسبة انخفاض 29.2% بسبب انتهاء موسم الزراعة وكذلك انخفاض الطلب على المنتجات الصحية مثل منتجات العناية بالأطفال.

ولفت إلى أن الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته ارتفع 116.61 خلال شهر مقابل 107.71 خلال شهر مارس 2016 بنسبة ارتفاع 8.3% بسبب زيادة الإنتاج فى صناعة عبوات الأدوية.