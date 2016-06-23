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غارات تركية تستهدف الأكراد شمالى العراق

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غارات تركية تستهدف الأكراد شمالى العراق غارات تركية تستهدف الأكراد شمالى العراق
شنت مقاتلات تركية، غارات استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستانى شمالى العراق، وفى منطقة "ليجا" التابعة لولاية ديار بكر، جنوب شرق تركيا.

وأوضحت رئاسة الأركان التركية فى بيان اوردته قناة روسيا اليوم الاخبارية الخميس، أن "المقاتلات شنت فجر اليوم غارات على مواقع للمنظمة الإرهابية، فى مناطق "سينات"، و"فتانين" و"متينا"، شمالى العراق، أسفرت عن تدمير 5 مواقع بينها مخابئ".

وأفاد البيان، أن الطائرات المشاركة فى الغارات عادت إلى قواعدها بسلام، وأن مقاتلات أخرى، شنت أيضا، غارة على مخبأ يستخدمه عناصر المنظمة، ما أسفر عن تدميره.

على صعيد متصل تعرض مبنى مديرية أمن منطقة بايندير فى ولاية إزمير لهجوم بقذيفتين صاروخيتين أمس الأربعاء أسفرتا عن تضرر مبان مجاورة دون خسائر بشرية أو إصابات.

ووفقا لمصادر أمنية فإن "مديرية الأمن استهدفت بصاروخين، سقط أحدهما على سطح منزل قريب، ملحقا أضرارا به، فى حين سقط الآخر على منطقة مجاورة تستخدم، لتخزين الحطب والفحم".
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