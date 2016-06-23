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الخطوط الكويتية تعدل خط سير رحلتها لنيويورك لتنفيذ إجراءات أمنية إضافية

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الخطوط الكويتية تعدل خط سير رحلتها لنيويورك لتنفيذ إجراءات أمنية إضافية الخطوط الكويتية تعدل خط سير رحلتها لنيويورك لتنفيذ إجراءات أمنية إضافية
أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية تعديل خط رحلتها المباشرة (كيه يو 117) التى يتم تسييرها أسبوعيا كل يوم جمعة إلى مطار (جون ف كندى) فى نيويورك بدءا من غد الجمعة لتتضمن توقفا فى مطار شانون بايرلندا لتنفيذ إجراءات أمنية إضافية.

وقالت الشركة فى بيان الخميس، أن التعديل جاء استجابة لمتطلبات التعاون والتنسيق بين السلطات الكويتية والوكالة الأمريكية لأمن النقل الهادفة إلى تحقيق أقصى درجات الأمن والامان لركاب (الكويتية) وشركات الطيران العاملة فى مطار الكويت الدولى اضافة إلى توجيهات سلطات الطيران المدنى.

وأضافت أنه تم التنسيق مع سلطات مطار شانون بايرلندا بشأن الترتيبات التى تهدف إلى توفير كل سبل الراحة للركاب أثناء فترة التوقف بما فى ذلك تقليص فترة التوقف المقرر ألا تتجاوز ساعتين ونصف الساعة.

وذكرت أن رحلة العودة (كيه يو 118) ستنطلق من مطار (جون ف كندى) فى مدينة نيويورك إلى مطار الكويت الدولى مباشرة من دون توقف مشيرة إلى أنها أبلغت الركاب بهذا التعديل فى خط سير الرحلة بعد استكمال الموافقات اللازمة من مختلف الجهات المعنية.

وبينت (الكويتية) أنها حاولت تجنب تغيير مسار الرحلة إلا أن جملة من الظروف الأمنية استلزمت هذا التغيير لافتة إلى أن تعديل خط الرحلة يعود إلى أسباب خارجية تتعلق بخطط تطوير أنظمة الأمن فى مطار الكويت الدولى ولا علاقة ل(الكويتية) به.

وأكدت مرونتها التشغيلية واستعدادها لمواجهة جميع الاحتمالات عبر استعدادتها من حيث الخطط التشغيلية البديلة والتى تسمح لها بالتكيف وفق الظروف المتغيرة ووفق ما تم رسمه فى خططها الاستراتيجية.

وأعربت عن فخرها بجهود العاملين بالشركة والتى أسفرت عن جملة من الإجراءات المدروسة والتحسينات الجادة التى أدخلتها الشركة استجابة للمستجدات الأمنية ومنها رفع نظم الجودة وزيادة أعداد موظفى الأمن فيها حرصا منها على مستوى الأداء وضمانا لسلامة المسافرين على متن طائراتها.
>وأكدت استعدادها لوضع جميع خبراتها الفنية والأمنية تحت تصرف السلطات الحكومية الكويتية حينما يطلب منها ذلك.
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