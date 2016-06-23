المرصد السورى:مقتل 5414 شخصا خلال 21 شهرا من الغارات الجوية على سوريا

ذكر المرصد السورى لحقوق الانسان فى بريطانيا صباح اليوم الخميس أن 5414 شخصا قتلوا خلال 21 شهرا من غارات التحالف العربى – الدولى، وضرباته الصاروخية على مناطق فى سوريا منذ فجر 23 سبتمبر 2014، وحتى اليوم الخميس، مشيرا إلى أن مئات الأشخاص أصيبوا فى تلك الغارات، غالبيتهم من عناصر تنظيم داعش الارهابى.

وأوضح المرصد أن 4793 عنصرا من عناصر تنظيم داعش الارهابى، غالبيتهم من جنسيات غير سورية، قتلوا جراء الضربات الصاروخية وغارات طائرات التحالف العربى – الدولى، على تجمعات وتمركزات ومقار لتنظيم داعش ومحطات نفطية فى محافظات حماه وحلب وحمص والحسكة والرقة ودير الزور، من ضمنهم عشرات القياديين من جنسيات سورية وعربية وأجنبية.

كما قتل أيضا ما لا يقل عن 136 مقاتلا من جبهة النصرة (تنظيم القاعدة فى بلاد الشام)، جراء ضربات صاروخية نفذها التحالف العربى – الدولى وغارات لطائراته، على مقرات لجبهة النصرة فى ريف حلب الغربى وريف إدلب الشمالى.

وضمن المجموع العام للخسائر البشرية، قتل 466 مدنيا سوريا بينهم 127 طفلا دون سن الثامنة عشر، و80 مواطنة فوق سن الـ 18، إثر ضربات التحالف الصاروخية وغارات طائراته الحربية على مناطق نفطية يوجد فيها مصافى نفط محلية وآبار نفطية ومبانى وآليات، فى محافظات الحسكة والرقة وحلب وإدلب ودير الزور.

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