قوات "البنيان المرصوص" الليبية تسيطر على مصنع للمتفجرات بمدينة سرت

تمكنت قوات عملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى، من السيطرة على مصنع للمتفجرات بمدينة سرت، خلال عمليات التمشيط الواسعة للمناطق التى تم تحريرها من «داعش».

وقال المركز الإعلامى لعملية "البنيان المرصوص" فى بيان الخميس، أن قواته تمكنت، أمس، من السيطرة على مصنع للمتفجرات بمدينة سرت، خلال عمليات التمشيط الواسعة للمناطق التى تم تحريرها من «داعش».

ونشر المركز على موقعه الرسمى، صورا للمصنع تظهر بعض المتفجرات التى تم العثور عليها داخل المصنع، فضلا عن متعلقات لعناصر تنظيم داعش.

وأضاف أن "المصنع يحتوى على عدد كبير من المتفجرات والقذائف والمفخخات، وجالونات تحوى مواد خطيرة وصواعق كهربائية ووثائق ومستندات".

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