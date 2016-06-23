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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 مواطنين فلسطينيين من الضفة

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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 مواطنين فلسطينيين من الضفة الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 مواطنين فلسطينيين من الضفة

>اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 10 مواطنين من محافظات رام الله والبيرة، والقدس، وقلقيلية، والخليل فى الضفة الغربية.

وأفاد نادى الأسير - فى بيان-، بأن 4 مواطنين جرى اعتقالهم من رام الله والبيرة، وهم: رامى بيرم (35 عاما)، ومحمد نجيب حداد (23 عاما)، وسامر سميح دراج (23 عاما)، وجمال خميس خصيب (45 عاما)، وهو والد الأسير الصحفى ناصر الخصيب.

وفى القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين، وهم: وهيب دنديس، ورشراش على عبيدات، وفراس حسن عبيدات.

كما تم اعتقال مواطنين اثنين من قلقيلية، هما: على عبد الرحيم داود، ومحمد عمر قشمر.
>كذلك جرى اعتقال المواطن محمد أكرم الجعبرى من الخليل.
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مصر 365