تعرف على المتسوقين عبر الإنترنت في مصر

تمثل مصر سوقاً رئيسياً للتجارة الإلكترونية في الوطن العربي، ولقد أصبحت التجارة الإلكترونية أمر حتمي سواء للتماشي مع عصر التكنولوجيا أو لتسهيل حياة البشر ونتيجة لهذا الأمر نمى سوق الشراء عبر الإنترنت بشكل كبير والأرقام خير دليل وكي لا نتحدث بمجرد تكهنات قامت ياقوطة! بإعداد تقرير لتسليط الضوء على أهم سلوكيات المستهلكين في مصر بالإضافة إلى ديموغرافية هؤلاء المتسوقين.

قبل أن نتحدث عن الدراسة التي أعدتها Yaoota.com علينا أن نتعرف على هذا الكيان، ما هي ياقوطة! ولماذا يحرص على استخدامها آلاف المتسوقين عبر الإنترنت في مصر.

ما هي ياقوطة!

Yaoota.com هو محرك بحث للتسوق باستخدامه يحصل المستخدم على أفضل سعر للمنتجات المعروضة في المتاجر الإلكترونية، الفكرة ليست عجيبة فهناك العديد من محركات البحث المتخصصة والتي يطلق عليها vertical search engine وهي عبارة عن محركات بحث تعمل على جلب نتائج محددة للمستخدم الآن يوجد محركات بحث عن الصور، والموسيقى، والأبحاث، ومع ياقوطة! ستحصل على مقارنة أسعار المنتجات التي تباع أونلاين، سيحدثك عقلك ولما لا استخدم جوجل! الأمر هنا مختلف لا مجال للشك في أن جوجل هو محرك البحث الأقوى على الإطلاق لكن ما تقدمه ياقوطة! خدمة محددة وتعطيك المعلومة التي تبحث عنها بشكل مفصل وواضح.

متى استخدم ياقوطة!

إذا كنت تبحث عن منتج لشرائه عبر الإنترنت، سيصبح أمامك مجموعة من الاختيارات لتصل إلى المنتج المناسب. يا إما تتصفح جميع المتاجر الإلكترونية التي تعرفها وتبحث فيها عن المنتج أو تبحث في جوجل مباشرة ومن ثم تقوم بزيارة مجموعة من المواقع التي ظهرت لك في نتائج بحث جوجل، الأمر جدًا مرهق وقد يضيع منك الكثير من الوقت دون الوصول لمنتج بجودة عالية وسعر مثالي، أنت بالتأكيد لن تبحث في كل المتاجر الإلكترونية في مصر.

ياقوطة! تفعل لك ذلك في ثواني معدودة، كل ما عليك هو فتح موقع Yaoota.com ثم تكتب اسم المنتج الذي تبحث عنه، بعد الضغط على بحث ستظهر لك النتائج بشكل منظم صفحة أو صفحات من نتائج البحث بحسب ما تبحث عنه، تعرض لك صفحة نتائج البحث في موقع ياقوطة! المنتج الذي بحثت عنه بكل الأسعار المتاحة له في المتاجر الإلكترونية المدرجة لدى ياقوطة!، مع وصف المنتج، وصورة المنتج، وبالتأكيد اسم المتجر الذي يعرضه ورابط ينقلك إلى المتجر إذا أردت شراء المنتج.

*لا تتدخل ياقوطة! في عملية الشراء أو تحديد سعر المنتجات بأي حال من الأحوال، أجل ياقوطة! في عمق التجارة الإلكترونية لكنها لا تبيع أي منتج عبر الإنترنت!

لماذا Yaoota ؟

بعد ظهور نتائج البحث من السهل عليك أن تختار السعر المناسب لك، يمكنك اختيار أرخص سعر وتنتقل إلى المتجر الذي يبيع المنتج لاستكمال عملية الشراء أونلاين. لدى ياقوطة! معايير جودة عالية لإدراج المنتجات في محرك البحث الخاص بها، لذلك أنت تضمن وصولك إلى منتجات ذات جودة عالية بسعر لائق.

وحرصًا من Yaoota.com على حصول مستخدميها على أفضل تجربة شراء أونلاين، يوجد في موقع ياقوطة! قسم مخصص للمتاجر يعرض في صفحته الأولى جدول للمتاجر الإلكترونية المدرجة لدى ياقوطة موضحًا فيه طرق الدفع المختلفة لكل متجر، ومعلومات عن التوصيل، ورسوم الشحن، ومدة التوصيل، وسياسة الاستبدال والاسترجاع.

وبنقرة واحدة على اسم أي متجر منهم سوف تنتقل إلى صفحة مخصصة للمتجر تظهر فيها أهم معلومات عنه.

أيضًا توجد العديد من الخيارات للبحث في محرك بحث ياقوطة! للتسوق، فمثلًا يمكن للمستخدم تصفية نتائج البحث بتحديد نطاق سعري معين، واختيار قسم محدد للبحث فيه ، وتحديد أنواع المتاجر التي يريد أن يرى نتائج بحثها فقط. لدى Yaoota الكثير من المزايا الأخرى مثل قراءة تقييم العملاء الآخرين، وإنشاء حساب خاص لكل مستخدم، وعمل قائمة مفضلة بالمنتجات حتى دون أن تشتريها.

المتسوقين عبر الإنترنت في مصر

يوفر Yaoota.com كل أنواع المنتجات لمستخدميه، بداية من الأجهزة الإلكترونية إلى الملابس، والأدوات المنزلية، والأدوية، ولعب الأطفال، وأكل الحيوانات، والأدوات الرياضية ..إلخ وهذا التنوع الهائل في المحتوى يؤكد على مدى دراية Yaoota بما يرغب المتسوق عبر الإنترنت في شرائه. وفي السطور التالية نعرض نتيجة دراسة غطت 500,000 عملية بحث في عام 2015.

⦁ تتمثل قاعدة المستهلكين في مصر بسكان المدن من الفئة العمرية للشباب، 75% من مستخدمي محرك بحث Yaoota.com أعمارهم لا تزيد عن 35 عامًا، يجذب التسوق الإلكتروني نسبة أكبر من الإناث مقارنة مع نسبة الذكور.

⦁ يوجد في مصر 450 موقع للتسوق الإلكتروني، حوالي 100 متجر من هذه المتاجر دخل في علاقات ترابط مع ياقوطة! من أشهرها سوق.كوم، وجوميا، وراديوشاك، وكومبيوتر شوب .

⦁ لا يتوقف المتسوق عبر الإنترنت عند شراء الأجهزة الإلكترونية فقط، لقد تخطى المستهلك هذا الأمر وانطلق نحو شراء كل شيء أونلاين كل ما تتخيله من ملابس، وأدوية، وحتى منتجات البقالة يشتريها أونلاين.

⦁ لا ننكر أن الهواتف المحمولة تصدرت قائمة أكثر المنتجات طلبًا – وفقًا لدراسة غطت 500,000 عملية بحث في عام 2015- كانت أكثر عملية بحث هي آيفون 6 ولكن العجيب أن هاتف سوني إكسبيريا زد2 كان هو الأكثر انتشارًا ومبيعًا، إذن فالمتسوق المصري يتجه إلى السلعة الأفضل من حيث القيمة والجودة في آن واحد.

⦁ تؤثر المواسم على سلوك المستهلكين، فمثلًا في فصل الصيف يزداد الطلب على التكييفات والمراوح بينما أجهزة اللاب توب تنتشر بشكل كبير عند أوقات العودة إلى المدرسة.

⦁ تشهد مبيعات الأدوية سوق ضخم، وكان دواء التهاب الكبد C، وحبوب منع الحمل على رأس الأدوية الأكثر طلبًا.

رغم كل ذلك مازال انتشار التجارة الإلكترونية في مصر محدود مقارنة بالعديد من الدول الأخرى الأكثر تقدمًا، وبمثال بسيط: يتراوح عدد زوار كل مواقع التجارة الإلكترونية في مصر من 12-18 مليون زائر، العدد ضخم ولكن لتدرك لماذا نعتبره مازال محدود! عليك أن تعلم أن أي موقع اخباري في مصر يمكنه منفردًا الحصول على 17-20 مليون زائر.

لمشاهدة الانفوجرافيك الذى قامت ياقوطة بعمله لتوضح فيه التسوق عن طريق الانترنت فى مصر بالارقام ... ادخل على الانفوجرافيك .

ياقوطة في الإمارات

بدأت Yaoota.com رحلتها من مصر وقامت بإطلاق محرك البحث ياقوطة! في منتصف عام 2014، وسرعان ما تطور سوق التجارة الإلكترونية وبالتالي نمت وتطورت معه ياقوطة وأصبح لديها خطط توسعية منظمة، لذلك لم يكن من الغريب أن تتواجد ياقوطة في الإمارات.

أجل تم إطلاق محرك بحث ياقوطة للتسوق في الإمارات منذ بضعة أسابيع بكل مزاياه وخصائصه المختلفة المتوفرة في النسخة المصرية، ومن المتاجر المشهورة المدرجة في محرك بحث ياقوطة في الإمارات سوف تجد سوق.كوم، وجادو بادو، واكسيوم تيليكوم، ونمشي.

يطول الحديث عن التسوق عبر الإنترنت وعالم التجارة الإلكترونية ولكن لا شك في أن هذا السوق الحديث يحتاج المزيد من الدارسات والاستثمارات لينمو بشكل يتواكب مع عدد المتسوقين عبر الإنترنت ويفي احتياجاتهم بشكل جيد.

شبكةعيونالإخبارية

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