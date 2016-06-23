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وزير الزراعة: حققنا 77% من الاكتفاء الذاتي من السكر

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وزير الزراعة: حققنا 77% من الاكتفاء الذاتي من السكر وزير الزراعة: حققنا 77% من الاكتفاء الذاتي من السكر

عصام فايد وزير الزراعة

قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ إنتاج من سكر القصب والبنجر، بلغ هذا العام حوالي 2.2 مليون طن، حيث بلغ إجمالي الإنتاج المحلي من سكر البنجر حوالي 1.25 مليون طن، أي ما يمثل نحو 57% من الإنتاج، مشيرًا إلى إنتاج القصب بلغ مليون طن، بما يمثل نحو 43%.

وأضاف فايد في تصريحاتٍ صحفية، الخميس، أنَّ إجمالى الاستهلاك المحلى من السكر بلغ نحو 3.1 مليون طن سنويًا، ما يعني وجود فجوة في الاستهلاك قدرها حوالي 900 ألف طن من السكر، موضحًا أنَّ كميات السكر السائل “جلوكوز + فركتوز” المنتجة هذا العام بلغت حوالي 200 ألف طن ليصل إجمالى إنتاج السكر بنوعية المبلور والسائل حوالي 2.4 مليون طن سكر، بما يحقق حوالي 77 % من الاكتفاء الذاتي من السكر، والتي تكفى الاستهلاك المحلى لحوالى 9 أشهر ،علمًا بأن موسم إنتاج السكر الجديد فى مصر يبدأ فى شهر يناير 2017.

وأوضح وزير الزراعة أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا فى انتاجية قصب السكر بمتوسط عام يقدر بنحو 50 طن للفدان، مما جعلها تحتل مرتبة متقدمة بين أهم الدول المنتجة لبنجر السكر، مشيرًا إلى أنَّ وزارة الزراعة تتبنى استراتيجية متكاملة للتوسع الأفقى والرأسى فى إنتاج السكر من البنجر لتحقيق الأمن الغذائى من السكر، من خلال البحث العلمى الزراعى والإرشاد الزراعى ونقل التكنولوجيا والنهوض بإنتاجية القصب والبنجر وترشيد واستخدام المياه، فضلاً عن التوسع فى زراعات بنجر السكر فى الاراضى الجديدة مع رفع إنتاجية محصولي القصب والبنجر.

وتابع:” استراتيجية الوزارة تشمل تشجيع الاستثمارات فى إنشاء مصانع سكر بنجر جديدة فى مناطق زراعته بالاراضى الحديثة، خاصة في مشروع المليون ونصف المليون فدان، مع ترشيد استهلاك السكر للوصول الى المعدلات الصحية، والتي تصل الى 25 كجم للفرد فى السنة مقابل الاستهلاك الحالى والذى يصل إلى 34كجم”.

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