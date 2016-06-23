مقتل 16 جنديًا بالجيش الليبي جراء انفجار الألغام في بنغازي

لقي 16 جنديًا بقوات الجيش الليبي مصرعهم، أمس، جراء إنفجار ألغام خلال الاشتباكات بمحاور القتال المختلفة ببنغازي.

وقال المتحدث العسكري للجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، في تصريح له اليوم، إن اشتباكات أمس شهدت مقتل 16 من أفراد الجيش والقوات المساندة له جراء انفجار الألغام بمناطق الاشتباك المختلفة.

وأضاف أن جميع من سقطوا قتلوا جراء انفجار المفخخات والألغام في مناطق الاشتباكات في المحور الغربي لبنغازي،لافتا إلى أن انفجار المفخخات والألغام تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية في عرقلة تقدم الجيش.

وأشار إلى أن الجيش استطاع قطع خطوط الإمداد على الجماعات الإرهابية التي أصبحت ضعيفة جداً وتعتمد على المفخخات والألغام.