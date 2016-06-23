رئيس وزراء بريطانيا وزعيم حزب العمال يدليان بصوتيهما في استفتاء الاتحاد الأوروبي

أدلى رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، وزوجته سامانثا بصوتيهما صباح اليوم الخميس، في الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في أحد مراك الاقتراع بالعاصمة البريطانية.

كما أدلى زعيم حزب العمال، جريمي كوربين، بصوته في دائرته ايزلينجتون بشمال لندن.

وفتحت مراكز الاقتراع في شتى أنحاء المملكة المتحدة أبوابها صباح اليوم، لاستقبال ‏الناخبين في الاستفتاء التاريخي على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.‏

وبدأ تدفق الناخبين للتصويت منذ الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، حيث تستمر عملية ‏التصويت حتى الساعة العاشرة مساء، حيث تبدأ عملية فرز الأصوات بمجرد اغلاق مراكز ‏الاقتراع، وواجه الناخبون الذين حرصوا على الادلاء بأصواتهم مبكرا جوا عاصفا وأمطارا غزيرة تضرب البلاد حاليا.