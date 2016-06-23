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كوريا الشمالية تعلن نجاح الإطلاق التجريبي لصاروخ باليستي استراتيجي

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كوريا الشمالية تعلن نجاح الإطلاق التجريبي لصاروخ باليستي استراتيجي كوريا الشمالية تعلن نجاح الإطلاق التجريبي لصاروخ باليستي استراتيجي

ارشيفية

نجحت بيونج يانج، اليوم الخميس، في الإطلاق التجريبي لصاروخ باليستي استراتيجي أرض-أرض متوسط المدى “المريخ 10″، تحت إشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال جونج أون – بعد متابعته لعملية إطلاق الصاروخ – إنه “سيتمكن عدونا والعالم أجمع من تقييم قدراتنا على إطلاق صاروخ باليستي استراتيجي متوسط المدى، وذلك من خلال مجرد المتابعة لمسار الصاروخ الباليستي الذي أطلقناه اليوم، واستطعنا امتلاك القدرة على الهجوم الشامل والحقيقي على الأمريكيين في عملية عسكرية في المحيط الهادئ”، كما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

يشار إلى أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين من طراز موسودان متوسط المدى صباح أمس الأربعاء، ويقدر بأن أحدهما انفجر في الجو، بينما قطع الآخر 400 كيلومتر مما يدل على نجاحه في الإطلاق التجريبي.

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