الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن غدا الجمعة يستمر الطقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبوره المائيه صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، وحالة البحر الاحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .