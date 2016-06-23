أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء

Google+ Print
الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء

الطقس – أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن غدا  الجمعة يستمر الطقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبوره المائيه صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، وحالة البحر الاحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا