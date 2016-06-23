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رئيس البرلمان الليبى:مساع سعودية لعقد لقاء مصالحة بين القبائل الليبية

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رئيس البرلمان الليبى:مساع سعودية لعقد لقاء مصالحة بين القبائل الليبية رئيس البرلمان الليبى:مساع سعودية لعقد لقاء مصالحة بين القبائل الليبية
قال رئيس مجلس النواب الليبى، عقيلة صالح، " أن "هناك مساع سعودية لعقد لقاء بين القبائل الليبية من أجل المصالحة" حسب قوله.

وأضاف عقيلة، فى تصريح صحفى اليوم، " أن المملكة العربية تحاول تقريب وجهات النظر للوصول إلى مصالحة بين الليبيين، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون للسعودية والدول العربية دور فى ليبيا بعد عيدالفطر المبارك".

وأكد صالح أن هناك إجماعا ليبيا على ضرورة محاربة داعش، مستبعدا اندلاع حرب أهلية فى البلاد.
>وأوضح أن الجيش الليبى يقترب من تحرير مدينة بنغازى بالكامل وطرد داعش، لافتا إلى أن إعلان النفير العام فى المنطقة الشرقية للبلاد جاء بعد تدهور الوضع الأمنى هناك".
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مصر 365

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