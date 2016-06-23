جيهان خليل تدخل “الحرملك” بعد خروجها من “الخانكة”

تستعد الفنانة المغربية جيهان خليل لتصوير أول مشاهدها في مسلسل “الحرملك”، الذي يتكون من 200 حلقة، وذلك بعد انتهائها من تصوير مسلسل “الخانكة”، الذي يعرض على عدد من الفضائيات حاليا، بطولة غادة عبد الرازق وماجد المصري.

وأكملت جيهان قراءة سيناريو العمل، وتعاقدت بالفعل مع الشركة المنتجة على بطولته. كما عبرت الممثلة المغربية عن سعادتها بأن تكون اطلالتها الأولى في الدراما المصرية مع نجوم محبوبين، وخصوصا النجمة غادة عبد الرازق التي تحقق نجاحات كبيرة في عالم الدراما عاما بعد عام، والفنانين ماجد المصري وفتحي عبد الوهاب.

وتلقت جيهان العديد من العروض للمشاركة في أعمال فنية أخرى، لكنها تنتظر انتهاء العرض الرمضاني للمسلسل كي تستطيع التفرغ لاختيار عملها الجديد بالقاهرة.

وكانت الفنانة المغربية قد انتهت، الأحد الماضي، من تصوير آخر مشاهدها في مسلسل “الخانكة”، وجمع المشهد بينها وبين ابنها عاصم الخواجة، الذي يلعب دوره محمد طارق.

وتلعب جيهان في المسلسل دور”تيا” الفتاة الأرستقراطية المدللة، من أب مصري وأم فرنسية، والتي تزوجت في سن مبكر وأنجبت مما جعلها غير قادرة على التعامل مع ابنها، وتتعرض للعديد من الضغوط النفسية من طرف زوجها سليم الخواجة، الذي يلعب دوره ماجد المصري، وتزيد حدة الضغوطات بسبب تورط ابنها في التحرش بأميرة، التي تلعب دورها الفنانة غادة عبد الرازق.

يذكر أن جيهان خليل فازت بلقب برنامج “آراب كاستينج”، العام الماضي، وهو البرنامج الذي ضمت لجنة تحكيمه غادة عبد الرازق وكارمن لبس وباسل خياط وقصي خولي.