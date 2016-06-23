ضبط 2 طن من حديد قضبان القطارات بحوزة «تاجر خرده» بقنا

كتب – مراسل «ONA»

تمكنت مباحث السكة الحديد بقنا من ضبط 2 طن قضبان سكك حديدية بحوزة تاجر خردة بمركز فرشوط.

وتلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا إخطارًا بضبط كمية من مهمات السكك الحديدية بفرشوط.

كشفت التحريات قيام قوة أمنية من مباحث السكة الحديدية بضبط المدعو «أيمن . م . ح » (33 سنة) تاجر خردة ومقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط حيث وردت معلومات بالإتجار في المهمات المصلحيه الخاصة بهيئة السكة الحديد وبمداهمة المخزن الخاص به عثر بداخله على 2 طن من قضبان السكة الحديد فتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.