ضبط 45 قطعة حشيش بحوزة خريج جامعى وفلاح بأسيوط

كتب – مراسل «ONA»

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط من ضبط 45 قطعة حشيش بحوزة خريج وفلاح خلال حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون من محرزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من إدارة المباحث يفيد ضبط «ع. م. م» خريج حاصل على ليسانس الحقوق ومقيم الهمامية ـ دائرة مركز البداري وبحوزته 31 قطعة من مادة الحشيش المخدر تزن حوالي 100 جرام، و 700 جنيه سلاح أبيض (سكين)، وهاتف محمول بقصد الاتجار .

وضبط «س.ع. أ» فلاح ومقيم عرب القداديح مركز أبنوب وبحوزته 14 قطعة من مادة الحشيش المخدر تزن حوالي 60 جرام ، و 5 جرام أفيون، و155 جنيه بقصد الاتجار.

تم تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة.