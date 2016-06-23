أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط 45 قطعة حشيش بحوزة خريج جامعى وفلاح بأسيوط

Google+ Print
ضبط 45 قطعة حشيش بحوزة خريج جامعى وفلاح بأسيوط ضبط 45 قطعة حشيش بحوزة خريج جامعى وفلاح بأسيوط

مديرية أمن أسيوط

كتب – مراسل «ONA»

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط من ضبط 45 قطعة حشيش بحوزة خريج وفلاح خلال حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون من محرزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من إدارة المباحث يفيد ضبط «ع. م. م» خريج حاصل على ليسانس الحقوق ومقيم الهمامية ـ دائرة مركز البداري وبحوزته 31 قطعة من مادة الحشيش المخدر تزن حوالي 100 جرام، و 700 جنيه سلاح أبيض (سكين)، وهاتف محمول بقصد الاتجار .

وضبط «س.ع. أ» فلاح ومقيم عرب القداديح  مركز أبنوب وبحوزته 14 قطعة من مادة الحشيش المخدر تزن حوالي 60 جرام ، و 5 جرام أفيون، و155 جنيه بقصد الاتجار.

تم تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا