الرئيس الباكستاني يلتقي نظيره الصيني على هامش قمة منظمة شنجهاي للتعاون

التقى الرئيس الباكستاني، ممنون حسين، اليوم الخميس، نظيره الصيني شي جين بينج في مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان، وذلك على هامش مشاركتهما في قمة منظمة شنجهاي للتعاون.

وأكد الرئيس ممنون حسين، لنظيره الصيني أنه لا يوجد مكان في باكستان لأعداء الصين، كما أكد عزم إسلام أباد إنجاز مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني-الصيني في الموعد المحدد له، كما ذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية.

وأشار حسين إلى الصداقة القوية التي تربط بين باكستان والصين بالرغم من الصعوبات والمحن، مؤكدًا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأعرب الرئيس الباكستاني عن شكره لنظيره الصيني لدعمه محاولة باكستان الانضمام إلى منظمة شنجهاي للتعاون، كما أعرب أيضا عن امتنانه لوقوف بكين إلى جانب إسلام أباد في موقفها ضد هجمات الطائرات بدون طيار

يشار إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون تضم روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان، وهناك ست دول أخرى لها صفة مراقب ومعظمها من جنوب شرق آسيا.