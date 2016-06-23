4 ذئاب بشرية يغتصبون فتاة تحت تهديد السلاح فى نهار رمضان بالقليوبية

اتهمت عاملة بمحل أربعة أشخاص مجهولين باصطحابها عنوة تحت تهديد سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم إلى منزل مهجور بطريق كفر سعد – دائرة مركز بنها، وتناوبوا الاعتداء الجنسى عليها وفروا هاربين.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إخطاراً من مأمور قسم ثان بنها بالواقعة، ودلت تحريات المباحث إلى ورود معلومات إلى اللواء الدكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث القليوبية، أنه تبلغ لقسم ثان بنها من "ه. م.ح" 25سنة عاملة بمحل لبيع الدواجن ومقيمة بدائرة القسم أنها حال توجهها لعملها استقلت سيارة سوزوكى من موقف بنها العمومى برفقة أربعة أشخاص مجهولين، قاموا باصطحابها عنوة تحت تهديد سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم إلى منزل مهجور بطريق كفر سعد – دائرة مركز بنها، وتناوبوا الاعتداء الجنسى عليها وفروا هاربين.

وأكدت الفتاة قيام أحد الجناة بإعطائها رقم هاتفه المحمول، وتم الاتصال به على ذلك الهاتف واستدراجه وضبطه، وتبين أنه يدعى "أحمد م" وشهرته "أحمد أبو جنش" 24سنة عاطل ومقيم أتريب – دائرة القسم، وتم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض مطواة المستخدمه فى الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من "عبد العزيز أ" وشهرته "زيزو"، و"حنفى ر"، و"محمود سرتو".

تم تحويل المجنى عليها لمستشفى بنها العام، وورد التقرير الطبى يفيد إصابتها بسحجات بالصدر والفخذين والعانة، ويستكمل بالعرض على طبيب النساء، وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط المتهمين الهاربين، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4239 جنح قسم ثان بنها لسنة 2016م .

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