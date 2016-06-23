الميسترال تقترب من شواطئ سيدى بشر ومساكن مصطفى كامل بالإسكندرية

- أول فيديو وصور لدخول حاملة المروحيات "ميسترال" إلى سواحل الإسكندرية

تشارك حاملة المروحيات ميسترال "جمال عبد الناصر" فى عرض مع عدد من السفن الحربية المتطورة أمام شواطئ الإسكندرية فى منطقة مساكن مصطفى كامل وفندق المحروسة وسيدى بشر، حتى يتمكن أهالى الإسكندرية من رؤيتها خلال العرض البحرى كأول حاملة مروحيات مصرية تدخل الخدمة فى الأسطول المصرى.

- مروحيات الهليكوبتر تحلق أعلى "الميسترال" لتأمين دخولها إلى قاعدة الإسكندرية

- حاملة المروحيات ميسترال "جمال عبد الناصر" تصل سواحل الإسكندرية

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