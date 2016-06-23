جزار يقتل زوج ابنته فى وضح النهار بسبب خلافات نسب بينهما بالإسكندرية

أطلق جزار فى الإسكندرية الأعيرة النارية على زوج ابنته، فى وضح النهار أثناء استقلاله دراجة نارية، لخلافات نسب بينهم.

تلقى اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، اليوم الخميس، إخطارًا من مأمور قسم ثان الرمل، بشأن حدوث مشاجرة ومتوفى بشارع حجر النواتيه.

وبالفحص تبين وجود جثة "وائل.خ" 32 سنة عاطل مقيم دائرة القسم مصاب بعدة طلقات نارية بالإبط الأيسر والصدر والظهر، إثر قيام والد زوجته "عادل.ال" 59 سنة جزار مقيم دائرة القسم بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته حال استقلاله دراجة نارية صحبة "رزق. س" وفرا هاربان، وذلك لوجود خلافات بينهما بسبب النسب.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم "عادل.ال" 59 سنة جزار "له معلومات جنائية مسجلة" مقيم دائرة القسم وبحوزته السلاح المستخدم "بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها".

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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