أخبار عاجلة

الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

جزار يقتل زوج ابنته فى وضح النهار بسبب خلافات نسب بينهما بالإسكندرية

Google+ Print
جزار يقتل زوج ابنته فى وضح النهار بسبب خلافات نسب بينهما بالإسكندرية جزار يقتل زوج ابنته فى وضح النهار بسبب خلافات نسب بينهما بالإسكندرية
أطلق جزار فى الإسكندرية الأعيرة النارية على زوج ابنته، فى وضح النهار أثناء استقلاله دراجة نارية، لخلافات نسب بينهم.

تلقى اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، اليوم الخميس، إخطارًا من مأمور قسم ثان الرمل، بشأن حدوث مشاجرة ومتوفى بشارع حجر النواتيه.

وبالفحص تبين وجود جثة "وائل.خ" 32 سنة عاطل مقيم دائرة القسم مصاب بعدة طلقات نارية بالإبط الأيسر والصدر والظهر، إثر قيام والد زوجته "عادل.ال" 59 سنة جزار مقيم دائرة القسم بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته حال استقلاله دراجة نارية صحبة "رزق. س" وفرا هاربان، وذلك لوجود خلافات بينهما بسبب النسب.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم "عادل.ال" 59 سنة جزار "له معلومات جنائية مسجلة" مقيم دائرة القسم وبحوزته السلاح المستخدم "بندقية آلية بالخزينة الخاصة بها".

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
>


>شاب يقتل شخصا بالإسكندرية طلب ممارسة الشذوذ معه عقب إيهامه بتوفير عمل له
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365