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سقوط عاطل بحوزته قطع أثرية وأقراص مخدرة فى الإسكندرية

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سقوط عاطل بحوزته قطع أثرية وأقراص مخدرة فى الإسكندرية سقوط عاطل بحوزته قطع أثرية وأقراص مخدرة فى الإسكندرية
ألقت مباحث قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، برئاسة الرائد كريم محفوظ، اليوم الخميس، القبض على "عطية. ص" 54 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته 1500 قرص مخدر و4 قطع أثرية، عبارة عن 2 تمثال غير مدون عليهما أى بيانات و2 جعرانة صغيرة الحجم وطبنجة محدث صوت تركى الصنع معدلة لإطلاق الأعيرة النارية.

وبمواجهته، أقر بإحرازه للأقراص المخدرة والقطع الأثرية بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم تحرير المحضر جنايات القسم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إحالة صاحب بازار للجنايات بتهمة حيازة 5 آلاف قطع أثرية بعين شمس
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