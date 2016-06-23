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مقتل وإصابة 27 يمنيا فى اشتباكات بتعز وقصف المليشيات للأحياء السكنية

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مقتل وإصابة 27 يمنيا فى اشتباكات بتعز وقصف المليشيات للأحياء السكنية مقتل وإصابة 27 يمنيا فى اشتباكات بتعز وقصف المليشيات للأحياء السكنية
قتل 9 أشخاص وأصيب 18 آخرون فى مدينة تعز نتيجة للقصف المدفعى الذى تقوم به مليشيات الحوثيين وصالح على مواقع قوات الجيش والمقاومة والمناطق السكنية فى مدينة تعز.

وأوضح المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن 5 من عناصر الجيش والمقاومة قتلوا وأصيب 14 خلال تصديهم لهجمات المليشيات ونتيجة قصفها المستمر على مواقع المقاومة والجيش فى استمرار لخرق الهدنة المزعومة، كما قتل 4 مدنيين وأصيب 4 آخرون نتيجة القصف المستمر على الأحياء السكنية.

وكانت المليشيات قد نفذت قصفا مساء أمس الأول من مواقعها بشرق تعز، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم 4 سيدات وإصابة 8 آخرين.

وأشار المركز فى تقريره اليومى عن سير العمليات العسكرية فى تعز إلى أن القوات تمكنت من صد هجوم للمليشيات متزامن مع قصف مدفعى الليلة الماضية على مواقعها فى منطقة العبدلة غرب تعز وألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة وأجبرتهم على الفرار.

وأضاف أن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجانبين بجوار السجن المركزى بمنطقة الضباب غرب المدينة، كما وقعت اشتباكات فى معظم جبهات القتال الشرقية والشمالية.
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