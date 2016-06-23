إلغاء الاحتفال بالألعاب النارية بالقواعد الأمريكية باليابان

لن يكون بمقدور القوات الأمريكية فى اليابان القيام بالألعاب النارية الخاصة بالرابع من يوليو هذا العام بسبب القيود المفروضة بعد اتهام جندى سابق من مشاة البحرية الأمريكية بقتل واغتصاب امرأة فى جزيرة أوكيناوا.

قالت البحرية الأمريكية اليوم الخميس إنها ألغت الألعاب النارية السنوية المخططة لعيد الاستقلال فى قواعدها كجزء من أمر صادر لجميع القوات الأمريكية فى اليابان.

مقتل امرأة، التى عثر على جثتها فى مايو، أثار غضبا فى الجزيرة الجنوبية، حيث ترتفع حدة التوتر فى كثير من الأحيان بشأن الجريمة المرتبطة بالقوات الأمريكية.

المشتبه به، وهو مقاول أمريكى وفرد سابق من البحرية، يواجه تهمة التخلى عن جثة المرأة، مع النظر فى تهمتى القتل والاغتصاب.