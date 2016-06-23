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النيابة تحقق فى انهيار أجزاء من عقار غرب الإسكندرية

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النيابة تحقق فى انهيار أجزاء من عقار غرب الإسكندرية النيابة تحقق فى انهيار أجزاء من عقار غرب الإسكندرية
تباشر نيابة غرب الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد نوار، التحقيقات حول انهيار أجزاء من عقار بمنطقة اللبان وتسببه فى إصابة ربة منزل.

كان اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، قد تلقى بلاغًا من مأمور قسم اللبان بسقوط أجزاء من العقار رقم 113 شارع الغزالى.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 200 متر مربع تقريبًا "بناء قديم" مسقف بالخشب وحوائطه حاملة مكون من ثلاثة طوابق - بكل طابق شقتين "مشغول بالسكان"، كما تبين سقوط أسقف الحجرات الداخلية للعقار وحدوث بعض التصدعات والشروخات بالعقار الملاصق رقم 115 بذات الشارع.

وأسفر الانهيار عن إصابة "مباركه.م" 70 سنة ربة منزل مقيمة دائرة القسم، من قاطنى العقار الملاصق بكدمة بالكتف الأيمن وتم نقلها للمستشفى الجامعى.

تم إخطار عمليات المحافظة وحى الجمرك، والتنبيه على قاطنى العقارين بالإخلاء المؤقت دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتم تحرير المحضر إدارى قسم شرطة اللبان.

واستمعت النيابة إلى شهود الواقعة، وإلى أقوال المصابة، كما طلبت ملف العقار من الحى، وتشكيل لجنة هندسية للوقوف على سبب الانهيار.


>إخلاء عقارين من السكان بعد انهيار أجزاء منهما وإصابة شخص فى الإسكندرية
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