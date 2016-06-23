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ضبط مخزن بدون ترخيص به 12 ألف علبة صواريخ بالمنيا

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ضبط مخزن بدون ترخيص به 12 ألف علبة صواريخ بالمنيا ضبط مخزن بدون ترخيص به 12 ألف علبة صواريخ بالمنيا

صواريخ ألعاب نارية _أرشيفية

وردت معلومات لضباط قسم مباحث بالمنيا تفيد قيام “محمد .ا”،23 سنة، صاحب مخزن بدون ترخيص بإحدى قرى مركز المنيا، وحيازته وعرضه للبيع كمية كبيرة من الألعاب النارية.

وبتقنيين الإجراءات قامت حملة مشتركة من قسم مباحث التموين، أسفرت عن ضبط 12 ألف 630 علبة ألعاب نارية بداخل كميه من الصواريخ و1200 لفافة كبيرة الحجم بداخل كل لفافة كمية كبيرة من الألعاب النارية “بومب “و270 قطعة ألعاب نارية “قنابل صوتيه مضيئة “و30 قطعة ألعاب نارية “صواريخ كبيره متعددة “وبمواجهة المذكور، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم التحفظ علي المضبوطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7/16 أحوال مركز المنيا وجاري العرض على النيابة العامة.

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