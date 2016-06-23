محافظ الأقصر يبحث مع المسؤولين تجهيزات مؤتمر السياحة العالمي

مراسل ONA

عقد محمد بدر محافظ الأقصر ، اجتماعاً موسعا مع ممثلى القطاعات السياحية المختلفة من رؤساء مكتب تنشيط السياحة وشركات السياحه وغرفه الفنادق والتنمية السياحية والمركز الصحفى التابع للهيئه العامه للإستعلامات لبحث استعداد الأقصر للموسم الشتوى القادم ومن أجل التجهيز لفعاليات مؤتمر السياحة العالمى المقرر عقده بالمحافظة فى نهاية شهر أكتوبر القادم.

وتناول الاجتماع مناقشه سبل الاستعداد للموسم السياحى القادم وتقديم الأقصر لخدمات جديدة للسائحيين والعمل على بدء تدريب المتعاملين فى الصفوف الأولى مع السائحين من سائقى التاكسى والحنطور والعاملين بالبازارات السياحية والمجندين بشرطه السياحة وذلك لتلافى الشكاوى التى تتكرر من السائحين.

كما تناول الاجتماع الاجندة السياحية الخاصة بالأقصر و كيفية تسويقها واعداد كتيب متكامل باللغات المختلفه عن الخدمات الموجود بالأقصر وخلال الاجتماع تم عرض التجربه التى قامت بها المحافظة فى التسويق والدعايه عبر وسائل التواصل الاجتماعى وتم الاتفاق على التعاون بين الجهات المعنيه فى السياحه لزياده تفعيل التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعى مع التعاون مع المركز الصحفى لتقديم صورة متكامله عن السياحة بالأقصر والوضع فى مصر بشكل عام بصورة حقيقة فى محاوله للتصدى للصور السلبيه التى يتم احيانا ترويجها