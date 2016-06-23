مجددا الأرجنتين وتشيلي في نهائي كوبا أمريكا

واصل منتخب تشيلي مسيرته للدفاع عن لقب كوبا أميركا وتأهل للمباراة النهائية بالفوز على كولومبيا، ليواجه الأرجنتين في النهائي، في مباراة تعتبر بمثابة ثأر بين الفريقين. بينما تلعب أميركا مع كولومبيا على المركز الثالث.

> فازت تشيلي 2- صفر مساء أمس الأربعاء (صباح اليوم الخميس 23 يونيو/ حزيران 2016، بالتوقيت العالمي الموحد) على كولومبيا في مباراة تأجل انطلاق شوطها الثاني لأكثر من ساعتين بسبب هطول أمطار غزيرة؛ لتضرب موعدا مع الأرجنتين في نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم يوم الأحد المقبل.

وتقدمت تشيلي 2-صفر في الشوط الأول وتأخر انطلاق الشوط الثاني بسبب عاصفة أدت إلى هطول أمطار غزيرة.

وعاد الفريقان إلى الملعب الذي غمرته المياه وفشلت كولومبيا التي لعبت بعشرة لاعبين بعد طرد كارلوس سانشيز لحصوله على إنذارين في الدقيقة 56 في تقليص الفارق. وستسعى الأرجنتين للثأر من تشيلي التي فازت عليها في نهائي البطولة في العام الماضي في عاصمتها سانتياغو بركلات الترجيح.

وفي المقابل ، يلتقي المنتخب الكولومبي نظيره الأمريكي في لقاء تحديد المركز الثالث بعد غد السبت وهي مواجهة ثأرية أيضا بالنسبة للمنتخب الأمريكي الذي خسر أمام نظيره الكولومبي صفر / 2 في المباراة الافتتاحية للبطولة الحالية التي تستضيفها الولايات المتحدة احتفالا بمرور 100 عام على تأسيس اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) وبداية انطلاق بطولات كوبا أمريكا في 1916.

ص.ش/ و. ب (رويترز، د ب أ)

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