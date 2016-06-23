أمين شرطة يطلق النار على نجلى أخيه بسبب خلافات الميراث فى سوهاج

أطلق منذ قليل، أمين شرطة من قوة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، ويقيم بناحية قرية عرب بخواج دائرة مركز طهطا النار على نجلى شقيقه، مما نتج عنه إصابتهما بطلق نارى بالبطن والقدم، وتم نقلهما إلى مستشفى طهطا العام، وذلك بسبب الخلاف على الميراث ولاذ بالفرار.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من إدارة عمليات النجدة، يفيد بتلقيهم بلاغا من النقيب نجاح حامد رئيس نقطة شطورة، يفيد بقيام أمين شرطة بإطلاق النار على نجلى شقيقه وإحداث إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى العام للعلاج.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد عمر الخطاب، رئيس فرع بحث الشمال والرائد المزمل نافع، رئيس مباحث مركز شرطة طهطا، بقيام "سامح . ع . ع" أمين شرطة من قوة مركز شرطة طما، ويقيم بناحية عرب بخواج فى تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، بإطلاق النار على "مارينا . ع . ع . ع" 24 سنة، وشقيقها إبراهيم 26 سنة نجلى أخيه، مما نتج عنه إصابة الأولى بطلق نارى بالبطن والثانى بطلق نارى بالقدم، وتم نقلهما إلى مستشفى طهطا العام.

وأشارت التحريات الأولية أن سبب الخلاف هو الميراث، وأن السلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن طبنجة، جارى تحديد هويتها، وأن المتهم لاذ بالفرار عقب ارتكابه الواقعة.

جارى تحرر محضر بالواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق برئاسة المستشار ضياء خيرى رئيس نيابة طهطا.

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