فتح باب القبول اليوم لمدارس التمريض بالمنوفية حتى 5 يوليو المقبل

أعلنت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، بأنة تم فتح باب القبول لمدارس التمريض حتى 5/7/2016 ويكون القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة وذلك لعدد 9 مدارس.

و المدارس كالتالى، مدرسة تمريض بركة السبع 20 طالبة من مركز بركة السبع، 10 طلبة من مركز قويسنا، مدرسة تمريض الباجور 25 طالبة من مركز الباجور، 5 طلبة من مركز سرس الليان، مدرسة تمريض شبين الكوم بنات 40 طالبة من مركز شبين الكوم، 20 طالبة من مركز قويسنا، مدرسة تمريض شبين الكوم بنين 30 طالب على مستوى المحافظة، مدرسة تمريض الشهداء بنات 30 طالبة، مدرسة تمريض تلا بنات 30 طالبة، مدرسة تمريض منوف بنات 30 طالبة، مدرسة تمريض أشمون بنات 30 طالبة، مدرسة تمريض السادات بنات 30 طالبة.

وكيل صحة المنوفية تجتمع بمديرى المستشفيات استعدادا للعيد