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اخبار الاردن..إصابة 3 أفراد من قوات الدرك الأردنى بأعيرة نارية فى مأدبا

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اخبار الاردن..إصابة 3 أفراد من قوات الدرك الأردنى بأعيرة نارية فى مأدبا اخبار الاردن..إصابة 3 أفراد من قوات الدرك الأردنى بأعيرة نارية فى مأدبا
أصيب ثلاثة أفراد من مرتبات قوات الدرك الأردنى الليلة الماضية بأعيرة نارية أثناء تنفيذ واجب إلقاء القبض على مجموعة من الخارجين عن القانون فى لواء (ذيبان) بمحافظة مادبا (33 كم جنوب عمان).

وأفاد بيان صادر عن المديرية العامة لقوات الدرك الأردنية فجر اليوم بأن قوة أمنية من قوات الدرك ومجموعات الأمن العام نفذت الليلة الماضية واجب إلقاء القبض على مجموعة من الخارجين عن القانون فى لواء ذيبان وجاءت هذه العملية بعد استنفاد الجهات المختصة لكافة الحلول الممكنة لاحتواء الموقف وتسليم الأشخاص الخارجين عن القانون أنفسهم، ووفقا للبيان، فقد باشرت القوة الأمنية بتنفيذ الواجب حيث تم إلقاء القبض على 9 أشخاص وعلى أثر ذلك تجمع مجموعة من الأشخاص فى الشوارع الرئيسية والفرعية وقاموا بإغلاق الطرق والاعتداء على المركز الأمنى فى المنطقة بالحجارة والألعاب النارية.

كما استخدمت قوات الدرك الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيرى الشغب حيث تم إلقاء القبض على 13 شخصا آخرين وبعد فترة زمنية قام عدد من مثيرى الشغب والمحتجين بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة أوتوماتيكية بشكل مباشر باتجاه القوة ؛ الأمر الذى أدى إلى وقوع ثلاث إصابات من مرتبات الدرك، وبحسب البيان، فقد تم إخلاء الإصابات الثلاث إلى المدينة الطبية حيث وصفت حالتهم العامة بالمتوسطة ، فيما استمرت القوة الأمنية بتنفيذ الواجب وملاحقة مثيرى الشغب فى الشوارع الفرعية للسيطرة على الموقف وإعادة الهدوء للمنطقة بشكل عام.

وشددت وزارة الداخلية الأردنية على أنها لن تسمح لأى كان بتجاوز القانون أو التطاول على هيبة الدولة فى أية منطقة على امتداد المملكة أو العبث بالأمن الوطنى الذى تقع مسئوليته على عاتق كل مواطن، وكانت الأجهزة الأمنية قد أزالت خيمة الاعتصام التى نصبها متعطلون عن العمل منذ نحو شهرين على ميدان ذيبان إلا أنهم أعادوا نصبها بعد فشل اجتماع مع محافظ مادبا محمد السميران بالتوصل لاتفاق ينهى مظاهر الاحتجاج ويلبى مطالبهم.. وقد أوقفت قوى الأمن عددا من الشبان الرافضين لإزالة الخيمة والمتعاطفين معهم من أبناء لواء ذيبان قبل أن تندلع أعمال شغب واحتجاجات.
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