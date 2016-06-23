أخبار سوريا..مقتل رئيس أركان الفرقة العاشرة فى الجيش السورى

أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان بمقتل رئيس أركان الفرقة العاشرة فى الجيش السورى اللواء حسن سعدو، جراء إصابته فى اشتباكات مع تنظيم داعش على طريق "أثريا الرصافة" فى هجوم القوات الحكومية لاستعادة محافظة الرقة.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية اليوم الخميس، عن المرصد السورى ـ ومقره لندن ـ قوله أن اللواء حسن سعدو، هو أرفع ضابط يقتل فى الهجوم على الرقة، منذ الثانى من الشهر الجارى.

>وكان المرصد السورى قد أفاد فى وقت سابق بتقدم داعش مجددا فى مثلث الحدود الإدارية لمحافظات الرقة وحلب وحماة.

ويأتى ذلك عقب تراجعت القوات الحكومية يوم الاثنين الماضى، إلى خارج محافظة الرقة المعقل الأبرز لتنظيم داعش فى سوريا، إثر هجوم مضاد شنه التنظيم المتشدد.

وشن تنظيم داعش هجوما معاكسا بعدما استقدم 300 مقاتل من مدينة الرقة إلى الطبقة إثر تقدم القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها إلى مسافة 7 كيلومترات من مطار الطبقة العسكرى.

وتمكن التنظيم من إجبار القوات الحكومية على التراجع لمسافة 20 كيلومترا قبل أن يجبرهم على الانسحاب إلى خارج المحافظة، بحسب المرصد.

وأسفرت الاشتباكات العنيفة بين الطرفين عن مقتل 40 عنصرا من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها و21 متشددا.

وبدأت القوات الحكومية ومقاتلون من قوات "صقور الصحراء" موالون لها ومدربون من موسكو، هجوما مطلع الشهر الحالى بدعم جوى روسى وتمكنت من دخول محافظة الرقة للمرة الأولى منذ عامين والتقدم جنوب مدينة الطبقة، التى سيطر عليها المتشددون عام 2014.

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