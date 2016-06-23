مقتل 8 من تنظيم داعش فى ضربات شنها التحالف والجيش التركى شمال سوريا

ذكرت مصادر عسكرية الخميس، أن ثمانية على الأقل من مقاتلى تنظيم داعش قتلوا فى قصف مدفعى للجيش التركى وضربات جوية شنها التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة فى شمال سوريا.

وأضافت المصادر أن الجيش التركى استخدم مدافع الهاوتزر وقاذفات صواريخ فى قصف المتشددين أمس الأربعاء بينما كانوا يعدون لضرب تركيا بالصواريخ والمورتر. وأسفر القصف عن تدمير موقع قتالى.

وكثف التحالف ضرباته الجوية على التنظيم المتشدد فى المنطقة فى الأسابيع القليلة الماضية ردا على هجماته الصاروخية على بلدة كلس الحدودية التركية.

وتقع كلس على الجانب الآخر من الحدود مع منطقة يسيطر عليها تنظيم داعش فى سوريا وتعرضت لقصف بالصواريخ أكثر من 70 مرة هذا العام. وقتل أكثر من 20 شخصا فى القصف الذى دمر أجزاء من البلدة.

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