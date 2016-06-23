4 أقمشة تعرضك للخطر وتصيبك بالأمراض.. أبرزها البوليستر والنايلون

وذكر التقرير بعض الأقمشة وتتضمن الآتى:

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حذر تقرير نشره الموقع الأمريكى"healthy-holistic-living"، من بعض الأقمشة التى يجب تجنبها، لاحتوائها على بعض المواد الكيميائية التى تسبب تهيج فى العينين والأنف والحنجرة، وقد تكون مسببة للسرطان، مضيفا أن هذه المواد هى ثنائى ميثيل فورماميد المسبب للأكزيما الجلدية والكروم 6 الذى عند التعرض له يمكن أن يسبب تفاقم الالتهابات الجلدية والفينولات التى تحدث خللا بالغدد الصماء، وكذلك الأصباغ النيتروجينية وهى مواد كيميائية سيئة للغاية يمكن أن تؤدى إلى الإصابة بالسرطان وتغيير المواد الوراثية.>1- الحرير الصناعى: يحتوى على مواد كيميائية يمكن أن تسبب الغثيان والصداع والقىء وآلام فى العضلات والأرق.>2- النايلون: هذا النسيج مصنوع من النفط، كما يوجد به قائمة من المواد الكيميائية الكلوروفورم وتربينول والليمونين وحمض الكبريتيكوبينتين والفورمالديهايد، حيث وجد أن هذه المواد مرتبطة بالسرطان وحساسية الجلد وآلام العمود الفقرى والدوخة.>3- ألياف الأكريليك: هذا النسيج سيئ للغاية بالنسبة للبيئة، ويمكن أن يسبب سرطان الثدى لدى النساء.>4- البوليستر: نسيج مصنوع من مواد كيميائية شديدة السمية يمكن أن تسبب الكثير من المشاكل مثل أنواع مختلفة من السرطانات ومشاكل الجلد والجهاز التنفسى.

ويوصى التقرير بأنه يجب ارتداء الألياف الطبيعية مثل القطن والكتان والصوف، لأنها لن تحتوى على مواد كيميائية ضارة وتكون أفضل للبيئة.

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