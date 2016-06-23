إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بأسيوط

أصيب 8 أشخاص بينهم سيدة، بطلقات نارية، فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمركز القوصية أسيوط لخلافات الجيرة.

أطلق أحد أفراد العائلتين الأعيرة النارية بشكل كثيف من فوق منزله على العائلة الأخرى والمارة، وتم استدعاء قوات الأمن فى محاولة منهم للسيطرة على الوضع.

وأسفرت عملية إطلاق النيران عن إصابة 8 أشخاص بينهم سيدة، وتم نقلهم إلى مستشفى القوصية المركزى للحصول على العلاج اللازم.

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