انتهت كوبا أمريكا – تشيلي 2-0 كولومبيا.. رفاق سانشيز إلى النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلي وكولومبيا التي تقام يوم الخميس في إطار نصف نهائي كوبا أمريكا.

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انطلاق المباراة.

تشيلي تسجل الهدف الأول في الدقيقة السابعة عن طريق تشارليز أرانجويز.

جوزيه بيدرو يسجل الهدف الثاني لتشيلي في الدقيقة 11 عن طريق جوزيه فوينزاليدا.

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلي بهدفين دون رد.

تأجيل انطلاق الشوط الثاني لساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية. (تعرف على مصير المباراة)

انطلاق الشوط الثاني.

طرد كارلوس سانشيز لاعب كولومبيا في الدقيقة 57 بعد حصوله على إنذارين.

نهاية المباراة بتأهل تشيلي للنهائي لملاقاة الأرجنتين بعد الفوز بهدفين دون رد.