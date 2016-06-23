بالفيديو كوبا أمريكا – تشيلي تعبر البركة للنهائي

تأهل منتخب تشيلي لنهائي كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي بعدما تغلب على كولومبيا بهدفين دون رد في ملعب سولجر فيلد.

والتقى تشيلي بكولومبيا صباح يوم الخميس في إطار الدور نصف النهائي، ليصعد رفاق أليكسيس سانشيز للنهائي لملاقاة الأرجنتين التي وصلت له بعد الانتصار على أمريكا برباعية دون رد.

ويعد نهائي البطولة المئوية الجارية هو سيناريو مكرر لنهائي بطولة العام الماضي والتي توجت بها تشيلي على حساب رفاق ليونيل ميسي بركلات الترجيح.

هذا بالإضافة لأنهما التقيا في الجولة الأولى من البطولة الجارية وفاز الأرجنتين آنذاك بهدفين لهدف.

فيما سوف يواجه منتخب كولومبيا منافسه الولايات المتحدة الأمريكية مستضيف البطولة.

تشيلي بدأت المباراة بقوة بعدما افتتح تشارليز أرانجويز في الدقيقة السابعة بعدما استغل خطأ كارلوس سانشيز في تشتيت عرضية قادمة من الناحية اليمنى، ليضعها الأول مباشرة بتسديدة بيمناه في الشباك.

وبعد ذلك بأربع دقائق فقط سدد أليكسيس سانشيز الكرة بيمناه لترتطم بالقائم وتجد جوزيه فوينزاليدا الذي سددها في المرمى مباشرة.

وتأجل انطلاق الشوط الثاني لمدة ساعتين ونصف بسبب الأحوال الجوية السيئة في شيكاجو وهطول الأمطار بكثافة قبل أن تعود للاستئناف بعد قيام عمل الملعب بإزالة مياه الأمطار.

وخلال الشوط الثاني وجد اللاعبون صعوبة في اللعب في بعض الأوقات نتيجة المياه التي غمرت الملعب.

وطرد كارلوس سانشيز لاعب كولومبيا في الدقيقة 57 بعد حصوله على إنذارين.

وبذلك تأهلت تشيلي للنهائي للمرة السادسة في تاريخها حيث توجت باللقب مرة واحدة

وحصلت على المركز الثاني في أربع مناسبات.

بينما تلعب كولومبيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمرة السادسة حيث حصلت على البرونزية ثلاث مرات، والرابع في مناسبتين.

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