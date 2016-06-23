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لقطة المباراة – مشجع يقتحم مباراة تشيلي وكولومبيا.. ومطاردة طريفة له

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لقطة المباراة – مشجع يقتحم مباراة تشيلي وكولومبيا.. ومطاردة طريفة له لقطة المباراة – مشجع يقتحم مباراة تشيلي وكولومبيا.. ومطاردة طريفة له

اقتحم مشجع كولومبي مباراة منتخب بلاده التي أقيمت يوم الخميس أمام تشيلي في نصف نهائي كوبا أمريكا المئوية.

وتغلب منتخب تشيلي على كولومبيا بهدفين دون رد ليتأهل لنهائي البطولة ويلاقي الأرجنتين في سيناريو مكرر لنهائي العام الماضي.

وقبل نهاية مباراة كولومبيا وتشيلي اقتحم مشجع الأخير ملعب سولجر فيلد وركض في جميع أنحاء الملعب في ظل مطاردة له من رجال الأمن.

وحاول رجال الأمن القبض على المشجع في بداية الأمر لكنهم سقطوا بسبب المياة التي غمرت ملعب المباراة جراء سقوط الأمطار بين شوطي اللقاء.

وفي النهاية نجح رجال الأمن في القبض على المشجع الكولومبي.

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فيديو اليوم السابع