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الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

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الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط جنوبا، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

القاهرة

27 39

الإسكندرية

26 34

مطروح

22 31

بورسعيد

26 31

دمياط

22 31

بلطيم

22 32

الإسماعيلية

25 40

السويس

25 40

العريش

24 36

نخل

24 39

طابا

24 39

الطور

24 38

مرسى علم

29 41

الغردقة

30 41

شرم الشيخ

29 40

رفح

23 33

كاترين

21 34

سيوة

23 43

المنيا

24 40

الفيوم

24 40

رأس سدر

25 40

أبوسمبل

29 43

وسط الدلتا

26 39

أسيوط

25 42

سوهاج

26 43

الأقصر

27 43

أسوان

30 45

شلاتين

30 47

حلايب

31 43

الوادى الجديد

25 44

قنا

26 44

نويبع

31 40

السلوم

21 33.

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