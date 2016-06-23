الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط جنوبا، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.إعلان - Ads إعلان - Ads
>الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 39
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية فى البحرين شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرة27 39
الإسكندرية26 34
مطروح22 31
بورسعيد26 31
دمياط22 31
بلطيم22 32
الإسماعيلية25 40
السويس25 40
العريش24 36
نخل24 39
طابا24 39
الطور24 38
مرسى علم29 41
الغردقة30 41
شرم الشيخ29 40
رفح23 33
كاترين21 34
سيوة23 43
المنيا24 40
الفيوم24 40
رأس سدر25 40
أبوسمبل29 43
وسط الدلتا26 39
أسيوط25 42
سوهاج26 43
الأقصر27 43
أسوان30 45
شلاتين30 47
حلايب31 43
الوادى الجديد25 44
قنا26 44
نويبع31 40
السلوم21 33.
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