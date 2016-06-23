53% من القراء يتوقعون نجاح خطة الحكومة للقضاء على محتكرى ألبان الأطفال

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تتوقع نجاح خطة الحكومة للقضاء على محتكرى ألبان الأطفال بالأسواق"، توقع غالبية القراء نجاح خطة الحكومة للقضاء على محتكرى ألبان الأطفال بالأسواق.

وتوقع 53% من القراء نجاح خطة الحكومة للقضاء على محتكرى ألبان الأطفال بالأسواق، بينما استبعد 46% من القراء نجاح خطة الحكومة للقضاء على محتكرى ألبان الأطفال بالأسواق، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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