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53% من القراء يتوقعون نجاح خطة الحكومة للقضاء على محتكرى ألبان الأطفال

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53% من القراء يتوقعون نجاح خطة الحكومة للقضاء على محتكرى ألبان الأطفال 53% من القراء يتوقعون نجاح خطة الحكومة للقضاء على محتكرى ألبان الأطفال
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تتوقع نجاح خطة للقضاء على محتكرى ألبان الأطفال بالأسواق"، توقع غالبية القراء نجاح خطة الحكومة للقضاء على محتكرى ألبان الأطفال بالأسواق.

وتوقع 53% من القراء نجاح خطة الحكومة للقضاء على محتكرى ألبان الأطفال بالأسواق، بينما استبعد 46% من القراء نجاح خطة الحكومة للقضاء على محتكرى ألبان الأطفال بالأسواق، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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مصر 365

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