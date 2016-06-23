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الإسكان تعلن غلق باب الحجز على الـ"500 ألف وحدة" لمحدودى الدخل اليوم

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الإسكان تعلن غلق باب الحجز على الـ"500 ألف وحدة" لمحدودى الدخل اليوم الإسكان تعلن غلق باب الحجز على الـ"500 ألف وحدة" لمحدودى الدخل اليوم
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك 376014 مواطناً سددوا مقدمات حجز وحدات الإسكان الاجتماعى حتى الآن منهم 133545 مواطناً سددوا مقدمات حجز للوحدات الجاهزة للاستلام (تقدموا على كراسات الشروط الحمراء)، بينما هناك 242462 مواطنا سددوا مقدمات حجز للوحدات التى ستنتهى بعد عام (تقدموا على كراسات الشروط الزرقاء).

وأكد وزير الإسكان، فى بيان له اليوم، أنه سيتم غلق باب الحجز مساء غد الخميس بانتهاء مواعيد العمل بمكاتب البريد، وعلى من يرغب فى الحجز، خاصة ممن سحبوا كراسات الشروط، سرعة دفع مقدمات الحجز، وتسليم مظروف المستندات.


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