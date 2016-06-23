تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بمصر القديمة

جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة فى منطقة مصر القديمة.

قررت نيابة مصر القديمة، برئاسة المستشار محمد حسين رئيس النيابة، فى وقت سابق، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بمنطقة مصر القديمة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط كل من "ياسر ر م" 37 سنة، عاطل، و"ممدوح م ص" 18 سنة، عاطل، و"أيمن أ ز" 28 سنة، عاطل، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من الأقراص المخدرة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بغرض توزيعها على عملائهم فى منطقة مصر القديمة، وتحرر المحضر رقم 7567 لسنة 2016م جنح القسم، وأخطرت النيابة العامه للتحقيق، والتى أمرت بما سبق.

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